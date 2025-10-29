Kantonspolizei Zürich stellt 30 Kilo MDMA und über 100'000 Franken sicher

Fahnder der Kantonspolizei Zürich beobachteten in einer Sammelgarage in der Industrie Dietlikon drei Männer bei der Übergabe von Betäubungsmitteln.

Laut Medienmitteilung verhaftete die Polizei zunächst einen 59-jährigen Schweizer. Die beiden anderen Männer versuchten, mit ihrem Auto zu fliehen, und fuhren dabei auf die Polizisten zu. Durch eine gezielte Schussabgabe eines Polizisten wurde das Fahrzeug gestoppt, und die beiden Männer, ein 34-jähriger Schweizer und ein 39-jähriger Serbe, konnten verhaftet werden.

Bei der anschliessenden Kontrolle des Fluchtfahrzeugs stellte die Polizei rund 30 Kilogramm MDMA sicher. Bei weiteren Hausdurchsuchungen stellte die Polizei eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie über 100'000 Franken Bargeld sicher.

Diese Drogen und Scheine stellte die Polizei sicher. Bild: Kantonspolizei Zürich

Die drei verhafteten Männer werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. Gegen sie wird wegen Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte rapportiert, so die Polizei weiter.

(rbu)