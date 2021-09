Winterthurerin hält Lämmer im Badezimmer

Eine Winterthurerin hat den Tierschutz im Falle von zwei Lämmern missachtet: Sie hat zwei Lämmer im kleinen Badezimmer ihrer Mietwohnung in Winterthur-Veltheim gehalten. Nun wurde die 56-jährige Frau angezeigt, die Tiere wurden vorerst auf einem Bauernhof platziert.

Der Stadtpolizei Winterthur war am Mittwoch gemeldet worden, dass in Veltheim in einer Wohnung Schafe gehalten werden sollen.

Dieser Verdacht bestätigte sich, als Tags darauf eine Patrouille der städtischen Umweltpolizei und Vertreter des Veterinäramtes ausrückten: «Bereits vor der Wohnungstüre vernahmen die Ordnungshüter das Blöken von Schafen», heisst es in einer Polizeimeldung vom Freitag.

In der betreffenden Wohnung mussten die Beamten tatsächlich feststellen, dass zwei Lämmer in einem kleinen Badezimmer gehalten wurden. Gemäss der Wohnungsmieterin waren die Tiere tagsüber jeweils in einem kleinen Gehege vor dem Haus und nachts im Badezimmer.

«Da das Badezimmer einer Mehrfamilienhauswohnung keine artgerechte Umgebung für Schafe darstellen dürfte, wird die Wohnungsmieterin wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt», schreibt die Winterthurer Stadtpolizei weiter.

Die Lämmer – beide erst drei Wochen alt – wurden gemäss Mitteilung zu früh vom Muttertier getrennt. Es ist unklar, wie die 56-jährige Schweizerin zu den Jungtieren gekommen ist. (yam/sda)