Das betroffene Mehrfamilienhaus in Degersheim SG. Bild: kapo sg

Polizeirapport

Mehrfamilienhaus in Degersheim SG bei Brand stark beschädigt

Ein Mehrfamilienhaus ist am späten Samstagabend in Degersheim SG bei einem Brand stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntag war der Brand im ersten Stock des Hauses an der Flawilerstrasse ausgebrochen. Die Flammen griffen dann aber auf das zweite Obergeschoss und das Dach über.

Die örtliche Feuerwehr rückte mit rund 60 Personen aus. Verletzt wurde niemand. Eine Mieterin habe das Haus rechtzeitig verlassen können, teilte die Kantonspolizei mit. Ein zweiter Mieter habe sich nicht im Haus aufgehalten. Die Mieterin und der Mieter hätten selber eine Ersatzunterkunft organisieren können.

Die Kantonspolizei bezifferte in der Mitteilung den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache werde durch das Kompetenzzentrum Forensik der der Kantonspolizei untersucht. (sda)