Polizeirapport

85-jähriger Lenker bei Kollision mit Zug in Frauenfeld schwer verletzt

bild: kapo thurgau

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einer Zugkomposition der Frauenfeld-Wil-Bahn ist am Freitagabend in Frauenfeld ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den 85-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Spital.

Der Autofahrer hatte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kurz vor 18.30 Uhr beim Abbiegen ein Wechselblinksignal übersehen, wie aus einer Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei vom Samstag hervorgeht. Dabei sei er von einer Komposition der Frauenfeld-Wil-Bahn erfasst worden. Das Auto sei nach der Kollision mehrere Meter vor dem Triebwagen hergeschoben worden.

Dabei sei es zum Zusammenstoss mit dem Auto eines 32-Jährigen gekommen, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen sei. Dessen 28-jährige Beifahrerin sei leicht verletzt worden. Der Bahnverkehr sei nach dem Unfallfür mehrere Stunden unterbrochen gewesen. Es seien Ersatzbusse eingesetzt worden. (sda)