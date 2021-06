Schweiz

Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Selbstunfall in Niedergösgen SO



Motorradfahrer stirbt bei Selbstunfall in Niedergösgen SO

Bild: Kapo So

Beim einem Selbstunfall in Niedergösgen SO ist ein Motorradfahrer am Dienstagabend tödlich verletzt worden. Der 27-Jährige hatte bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war in eine Stützmauer geprallt.

Zum Unfall kam es gegen 21.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe in einer Linkskurve einen Lieferwagen überholt. Weshalb er dabei die Herrschaft über sein Motorrad verloren habe, sei noch unklar. Er sei rechts von der Strasse abgekommen und vor einem Wohnhaus mit der Stützmauer kollidiert.

Der Mann starb noch azf der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Im Einsatz standen die Besatzung eines Rettungshelikopters und einer Ambulanz, mehrere Polizeipatrouillen, die Solothurner Staatsanwaltschaft und die Feuerwehr Niedergösgen. Die betroffene Strasse war rund drei Stunden lang gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung