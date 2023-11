Polizeirapport

Baum stürzt in Gurzelen BE auf ein Auto: Der Fahrer stirbt

In einem Waldstück bei Gurzelen ist am Donnerstagabend des Sturms Frederico ein Baum auf ein Auto gestürzt. Der Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Kurz vor 21.10 Uhr ging bei der Polizei ein automatischer Notruf eines Mobiltelefons zu einem Unfall in Gurzelen ein, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Freitag mitteilten. Die ausgerückte Patrouille habe im Grub in Gurzelen ein Auto vorgefunden, das von einem umgestürzten Baum getroffen worden sei.

Der Fahrer wurde laut Communiqué im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Der Mann war im Kanton Bern wohnhaft.

Infolge des Unfalls sei die Strasse bis am Folgetag gesperrt worden. Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfall aufgenommen, wie es weiter hiess. (sda)