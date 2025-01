Der Streit passierte in Solothurn. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Mutmasslicher Täter nach Messerangriff in Solothurn verhaftet

Bei einem Streit in der Nähe des Bahnhofs Solothurn ist ein 45-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt worden. Er musste im Spital behandelt werden. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter, einen 39-jährigen Algerier, für weitere Ermittlungen fest.

Zur Auseinandersetzung war es am Samstag kurz vor 21.00 Uhr gekommen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Der Mann sei verletzt beim Perron 1 in der Nähe des Fastfood-Lokals McDonalds gelegen. Er habe das Spital in der Nacht auf Sonntag verlassen können. (sda)