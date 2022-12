Feuer beschädigt Scheune in Rafz ZH – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Eine vorbeifahrende Autofahrerin meldete den Brand am Donnerstag um 00:30 Uhr der Einsatzzentrale, wie die Kantonspolizei Zürich am mitteilte.

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Rafz eine Scheune von einem Feuer stark beschädigt worden. Brandstiftung wird laut Polizei nach ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen.

18-Jähriger wird in Zürcher Lokal angeschossen

In einem Zürcher Lokal ist am Dienstagabend ein 18-jähriger Jugendlicher angeschossen worden. Gemäss Polizeiangaben hatte eine Person eine Waffe mitgebracht. Beim Hantieren an der Waffe löste sich dann ein Schuss und traf den Jugendlichen ins Bein.