Polizeirapport

Mann in Riehen BS von Unbekannten angeschossen und verletzt

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Riehen BS auf einen 57-jährigen Mann geschossen und ihn dabei verletzt. Er musste in die Notfallstation gebracht werden. Der Mann wurde aus einem vorbeifahrenden Auto mehrmals mit einer Schusswaffe getroffen. Die drei Insassen flüchteten mit dem Auto in unbekannte Richtung, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der 57-Jährige stand kurz nach 10.00 Uhr bei seinem parkierten Auto an der Verzweigung Inzlingerstrasse-Hohlweg, als er durch die Schussabgabe verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei hatte das vorbeifahrende Auto französische Kontrollschilder. Die Insassen trugen Hygienemasken. Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs seien noch Gegenstand der Ermittlungen, schreibt die Staatsanwaltschaft. (sda)