Blick aus einem vorbeifahrenden Auto. bild: twitter

Polizeirapport

Feuer bei Flughafen Genf unter Kontrolle - Störung des Verkehrs

Ein Brand in einer Garage nahe dem Flughafen Genf hat am Dienstag sowohl den Flugverkehr wie auch den Strassen- und Bahnverkehr unterbrochen. Das Feuer war gegen 16.00 Uhr in Vernier GE ausgebrochen und konnte erst Stunden später unter Kontrolle gebracht werden. Ein Arbeiter, der sich beim Brand in der Garage befand, erlitt eine Rauchvergiftung und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Zugverkehr war laut SBB bis 19.30 Uhr unterbrochen. Wegen Explosionsgefahr wurden auch die Starts am Flughafen Genf für zehn Minuten gestoppt, wie Ignace Jeannerat, Sprecher des Genfer Flughafens, erklärte. Die Route de Meyrin musste auf der Höhe des Flughafens für Autofahrer gesperrt werden.

Zur Brandbekämpfung wurden zehn Schläuche, 70 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, darunter das Team der SBB mit dem Lösch- und Rettungszug, sowie sechs Männer des Flughafens mobilisiert. Ausserdem wurden drei Ambulanzen zum Einsatzort geschickt. (sda)