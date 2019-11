Schweiz

Polizeirapport

Am Flughafen Zürich waren die Drogenkuriere los



Am Flughafen Zürich waren die Drogenkuriere los – aber die Polizei hat sie eingefangen

Am Flughafen Zürich sind drei Männer verhaftet worden, die in ihren Koffern eine grosse Menge Kokain transportierten. Insgesamt hatten sie rund sieben Kilogramm der Droge dabei. Der genau Wert wird noch ermittelt.

Am Freitagmorgen flogen zwei Männer zusammen von São Paulo nach Zürich und wollten anschliessend nach Kopenhagen weiterreisen. Bei der Gepäckkontrolle entstand der Verdacht, dass die beiden Brasilianer in ihren Koffern, versteckt in doppelten Böden, Kokain schmuggeln könnten.

Der Verdacht erhärtete sich. Die beiden Männer im Alter von 25 und 28 Jahren wurden am Gate verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Am Montagmorgen gelang der Polizei ein weiterer Fang. Ein 29-jähriger Ukrainer reiste von São Paulo nach Zürich. Er wollte anschliessend nach Nizza weiterfliegen. Auch sein Koffer wirkte bei der Gepäckkontrolle aufgrund eines Doppelbodens verdächtig. Das darin entdeckte Pulver entpuppte sich als Kokain.

Die drei Festgenommenen führten insgesamt rund sieben Kilo Kokain mit sich. Um den genauen Wert zu bestimmen, wurden die Drogen ins Forensischen Institut Zürich gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Befragungen wurden die mutmasslichen Drogenkuriere der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. (sda)