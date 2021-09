Schweiz

Bischofszell: Auto-Unfall unter Alkohol-Einfluss



21-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss in Mauer

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Bischofszell die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Mauer geprallt. Bei dem Selbstunfall wurde der Fahrer nicht verletzt.

Der 21-jähriger Autofahrer war kurz nach Mitternacht auf der Grabenstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Er habe in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, die Gegenfahrbahn überquert und sei in eine Mauer geprallt.

Bild: Kantonspolizei Thurgau

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Atemalkoholprobe ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 0.43 mg/l. Der Führerausweis des Schweizers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (sda)

