Polizeirapport

Telefonbetrüger ergattert Tausende Franken – und wird dann von 80-Jähriger ausgetrickst

Zivile Fahnder der Kantonspolizei Aargau haben am Dienstag in Baden AG einen 41-jährigen Angehörigen einer Bande von Telefonbetrügern festgenommen. Der Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz hatte bereits am Vortag eine 80-jährige Frau betrogen.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den Mann, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche sei im Rahmen eines weiteren Übergabeversuchs von Wertsachen kurz vor dem Mittag festgenommen worden.

Am Vortag hatte die 80-jährige Frau nach dem Anruf eines Telefonbetrügers einem Unbekannten Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Franken übergeben. Eine anwesende Drittperson durchschaute den Schwindel und informierte die Kantonale Notrufzentrale, wie die Polizei weiter berichtete.

Zwischenzeitlich hätten die Betrüger erneut angerufen und mit dem Opfer einen weiteren Abholtermin am folgenden Tag vereinbart. Die Rentnerin habe die Betrüger im Glauben gelassen, sie gehe darauf ein. Beim Abholversuch am Dienstag standen jedoch die zivilen Fahnder bereit.

