Stau auf der A1: Lieferwagen-Anhänger umgekippt



Bild: Kapo so

Auf der Autobahn A1 im Kanton Solothurn ist am Montag der Anhänger eines Lieferwagens umgekippt. Verletzt wurde beim Unfall zwischen Härkingen SO und Rothrist AG niemand. Es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Zürich.

Der Anhänger kippte um 10 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen um, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilte. Der Anhänger war ins Schleudern geraten. Er kippte auf der Normalspur auf die rechte Seite.

Der vom Zugfahrzeug getrennte Anhänger rutschte in der Folge bis auf den Mittelstreifen. Dort kam er zum Stillstand. Der Lieferwagen wurde um 180 Grad in die Gegenrichtung gedreht.

Obwohl die Verkehrsteilnehmenden die Unfallstelle einspurig passieren konnten, kam es während der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Kurz nach dem Mittag waren alle Fahrspuren wieder frei. (sda)