Schweiz

Polizeirapport

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt von Olten SO verhaftet



Mehr als vier Jahre nach einem Tötungsdelikt in Olten SO ist der mutmassliche Täter verhaftet worden. Es handelt sich um einen 58-jährigen Schweizer. Die Justizbehörden klären den genauen Tathergang und die näheren Umstände des Tötungsdelikts ab.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn am Montag mitteilte. Die tatverdächtige Person sei nach intensiver Ermittlungsarbeit verhaftet worden. Aus Rücksicht auf die laufende Strafuntersuchung machte die Staatsanwaltschaft keine näheren Angaben.

In einem Mehrfamilienhaus in Olten war am 20. Dezember 2015 ein 49-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigte die ersten Erkenntnisse, wonach es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Täterschaft vorerst nicht ermittelt werden. Auch eine im Dezember 2016 ausgesetzte Belohnung von 10'000 Franken hatte vorerst zu keinem Ermittlungserfolg geführt. (sda)