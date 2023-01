Polizeirapport

Totalschaden an drei Autos nach Unfall auf Schnee in Kriessern

Bei einem Zusammenstoss auf Schnee auf einer Strasse in Kriessern in St. Gallen sind alle drei beteiligen Autos am Freitag total beschädigt worden. Eine Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden betrug mehrere zehntausend Franken.

Ein 26-jähriger Mann war mit seinem Wagen kurz nach 17.00 Uhr auf dem Weg von Widnau in Richtung Montlingen, als er auf der schneebedeckten Strasse in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn rutschte, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Dort krachte er frontal gegen ein anderes Auto. Hinter diesem näherte sich ein weiterer Wagen. Dieser wich zwar auf die Gegenfahrbahn, prallte dort aber in den Unfallverursacher. (sda)