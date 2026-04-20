Polizeirapport

In Saxon im Unterwallis brennt ein Lagerhaus

In der Gemeinde Saxon im Unterwallis ist am Montagnachmittag in einem Lagerhaus ein Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem grossen Aufgebot im Einsatz.

«Es handelt sich um ein brennendes Lager im westlichen Teil des Dorfes, in Richtung Martigny», sagte der Sprecher der Walliser Kantonspolizei, Stève Léger, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Da der Wind in Richtung Zentralwallis wehe, sei das gesamte Dorf betroffen.

Der Alarm wurde gegen 15.50 Uhr ausgelöst. Die Ursache des Brandes sowie die genaue Art des Lagers müssen noch geklärt werden. Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich zu meiden und Türen und Fenster zu schliessen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. (sda)