E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt

Ein 83-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitag bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Sirnach schwer verletzt worden. Er war auf einem Radweg mit dem Auto kollidiert, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

Ein 72-jähriger Autofahrer war kurz vor 15.30 Uhr auf der Kreuzstrasse in Richtung Gloten unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Überqueren des parallel laufenden Radwegs kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit dem E-Bike-Lenker, der ebenfalls in Richtung Gloten fuhr.

Der 83-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Zur Spurensicherung kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Die Feuerwehr Sirnach sperrte während der Unfallaufnahme die betroffene Strasse ab und leitete den Verkehr um. (bal/sda)