Polizeirapport

Tötungsdelikt in Wolhusen LU – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei geht bei der am Sonntag aufgefundenen Leiche in Wolhusen LU von einem Tötungsdelikt auf. Sie nahm am Montag einen Tatverdächtigen fest, wie sie in einem Communiqué mitteilte.

Die Leiche eines 24-jährigen Eritreers wies Stichverletzungen auf. Am Sonntagnachmitag fand eine Patrouille der Polizei den Mann in einem Wohnhaus leblos vor.

Die Untersuchung zu diesem Fall führt die Staatsanwaltschaft Sursee. Für den festgenommenen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt, wie es weiter heisst. (sda)