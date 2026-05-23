Polizeirapport

Rümikon AG: Auto landet im Rhein – Fahrer verletzt

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Rümikon AG nach einem Ausweichmanöver mit seinem Auto in den Rhein gestürzt. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Er wurde verletzt in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Notrufzentrale habe um 08.00 Uhr einen automatischen Alarm eines iPhones über einen schweren Verkehrsunfall erhalten, so die Polizei. Gleichzeitig habe eine Drittperson dem Sanitätsnotruf gemeldet, dass ein Auto in den Rhein gefallen und eine Person verletzt worden sei.

Das Auto landete im Rhein, der Fahrer wurde verletzt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Automobilist fuhr von Rümikon herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Zürich. Auf dem Gemeindegebiet von Rümikon verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und geriet in den Grünstreifen. Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte schliesslich in den Rhein.

Der Lenker gab an, einem Tier ausgewichen zu sein, und konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Bergung des Autos musste die Hauptstrasse gesperrt werden, und die Feuerwehr wurde wegen ausgelaufener Flüssigkeiten aufgeboten. (sda)