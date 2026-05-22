Polizeirapport

Arbeiter stirbt auf Baustelle in Aminona VS

Ein 32-jähriger portugiesischer Arbeiter ist auf einer Baustelle in Aminona im Wallis ums Leben gekommen. Er wurde am Mittwochnachmittag während Bohrarbeiten auf dem Gemeindegebiet von Crans-Montana von einer Stange getroffen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Rettungskräfte leisteten vor Ort medizinische Erstversorgung, bevor der Mann mit einem Helikopter von Air Glaciers in ernstem Zustand ins Spital geflogen wurde.

Der schwer verletzte Mann starb am Mittwochabend im Spital in Lausanne. Die Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände des Unfalls nun. (sda)