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Polizeirapport

Schwarzwaldtunnel in Basel soll wegen Unfall umfahren werden

Im Schwarzwaldtunnel in Basel, erschoss am Mittwoch, 27. Dezember 2000 ein Polizist einen fluechtigen Autodieb, nachdem dieser einen anderen Polizisten mit einer Eisenstange verletzt hatte. (KEYSTONE/ ...
Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen.Bild: KEYSTONE
Polizeirapport

Schwarzwaldtunnel in Basel soll wegen Unfall umfahren werden

22.05.2026, 15:4222.05.2026, 15:42

Der Schwarzwaldtunnel in Basel soll derzeit grossräumig umfahren werden. Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Meldung erfolgte 14.45 Uhr auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei. Weitere Informationen stehen noch nicht zur Verfügung. Die Polizei hat aber eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt. (sda)

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