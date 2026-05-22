Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Schwarzwaldtunnel in Basel soll wegen Unfall umfahren werden

Der Schwarzwaldtunnel in Basel soll derzeit grossräumig umfahren werden. Wegen eines Unfalls kommt es insbesondere in Fahrtrichtung Schweiz zu grösseren Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitagnachmittag mitteilte.

Die Meldung erfolgte 14.45 Uhr auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei. Weitere Informationen stehen noch nicht zur Verfügung. Die Polizei hat aber eine Medienmitteilung in Aussicht gestellt. (sda)