E-Trottinett-Fahrer nach Sturz in Basel schwer verletzt

Ein mutmasslich betrunkener E-Trottinett Fahrer in Basel ist bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein E-Trottinett-Fahrer ist am Dienstag gegen 1825 Uhr aus noch nicht bekannten Gründen auf dem Fussgängersteg an der Schwarzwaldbrücke in Richtung Kleinbasel zu Boden gestürzt

Bei dem Sturz wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er mit der Sanität zur Notfallaufnahme des Universitätsspitals Basel gebracht werden musste. Eine Atem-Alkoholprobe ergab beim Fahrer einenerhöhten Alkoholwert.

Wegen des Verdachts auf Medikamenteneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobeabnahme an.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zum melden. (sda)