Polizeirapport

Töfffahrer erfasst in Pfyn TG Fussgängergruppe – zwei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse von Müllheim in Richtung Pfyn sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer erfasste gegen 1.30 Uhr auf einer langen Geraden eine siebenköpfige Fussgängergruppe, die in dieselbe Richtung unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der Schweizer und ein 31-jähriger polnischer Fussgänger erlitten tödliche Verletzungen. Ein 38-jähriger Pole erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Nach dem Unfall kämpft ein Mann ums Leben. bild: brk news

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Der Unfall ereignete sich ausserorts auf einer langen, unbeleuchteten Geraden, heisst es weiter. Zum Unfallzeitpunkt zog zudem eine Gewitterfront über die Region. Ob und inwiefern diese Faktoren zum Unfall beigetragen haben, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der betroffene Strassenabschnitt musste durch die Feuerwehr Müllheim-Pfyn-Herdern, die mit rund 15 Angehörigen im Einsatz stand, für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. Personen, welche die Fussgängergruppe vor dem Unfall auf der Hauptstrasse laufen gesehen haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Thurgau in Verbindung zu setzen. (hkl)