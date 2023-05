Polizeirapport

Drei Jugendliche in Zürich bei Streit schwer verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen sind am frühen Sonntagmorgen in Zürich drei Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren schwer verletzt worden. Mehrere am Streit beteiligte Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Bild: Shutterstock

Nach weiteren Tatbeteiligten wurde am Sonntagnachmittag noch gefahndet, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Die Schwerverletzten wurden ins Spital gebracht, wo sie notoperiert werden mussten.

Zu dem Streit kam es kurz nach Mitternacht im Arboretum am Mythenquai in Zürich. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurden laut der Polizei auch gefährliche Gegenstände eingesetzt.

Allfällige Zeugen wurden aufgerufen, sich bei der Kantonspolizei Zürich zu melden. (saw/sda)