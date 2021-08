Schweiz

Polizeirapport

Unfall auf A1 im Kanton Solothurn: Auto landet auf dem Dach



bild: kapo solothurn

Nach einer Auffahrkollision zweier Autos auf der Autobahn A1 bei Neuendorf SO sind in der Nacht auf Montag die Lenker zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Eines der Autos kam in der angrenzenden Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Zum Unfall in Fahrtrichtung Bern kam es kurz vor 02.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Ein Abschleppdienst transportierte die beiden beschädigten Fahrzeuge ab. (sda)

