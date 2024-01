Nach dem Brand im Wohnheim in Uster. Bild: Facebook Feuerwehr Uster

Polizeirapport

Brand in Wohnheim für Menschen mit Behinderungen: Zwei Tote in Uster ZH

Die Feuerwehr war in Uster ZH am Mittwochabend kurz nach 21.30 Uhr im Grosseinsatz. Zwei Personen kamen bei einem Brand in einem Wohnheim für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ums Leben, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Mehrere weitere Personen wurden verletzt.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Drei Bewohner, eine Bewohnerin und eine Betreuerin mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht werden. Eine 31-jährige Bewohnerin und ein 34-jähriger Bewohner verloren bei dem Brand ihr Leben, wie die Feuerwehr Uster auf Facebook informiert. Die Wohngruppe sei derzeit nicht mehr bewohnbar, heisst es weiter. Der Sachschaden werde sich wahrscheinlich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen.

Die genaue Brandursache ist zurzeit nicht bekannt. Sie wird von Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und der Staatsanwaltschaft untersucht, wie die Kantonspolizei Zürich weiter mitteilt.

