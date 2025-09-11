Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung bei Zürcher Langstrasse

Die Langstrasse: eines der heisseren Pflaster Zürichs. (Archivbild) bild: zvg

Am Donnerstag ist es im Zürcher Kreis 4 frühmorgens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Zwei Männer wurden dabei verletzt; einer davon schwer. Vier tatverdächtige Personen wurden festgenommen.

Nachdem kurz nach 05.30 Uhr eine entsprechende Meldung bei der Polizei eingegangen war, trafen die Einsatzkräfte im Langstrassenquartier auf einen schwer verletzten Deutschen und einenn leicht verletzten Rumänen. Der 31-jährige Deutsche musste per Sanität in ein Spital gebracht werden.

Gemäss ersten Erkenntnisse sei es zwischen den beiden Verletzten und einer Gruppe von fünf anderen Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien zurzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung wurden vier tatverdächtige Personen festgenommen. Dabei handle es sich um einen 25-jährigen Rumänen, einen 26-jährigen Türken, einen 28-jährigen Schweizer, und einen 35-jährigen Rumänen. (cpf)