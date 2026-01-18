Polizeirapport

Skifahrer stirbt auf Berner Oberländer Skipiste

Im Skigebiet Kleine Scheidegg oberhalb von Grindelwald BE ist am Samstagnachmittag ein Skifahrer gestürzt und reglos liegen geblieben. Trotz sofortiger erster Hilfe starb der schwer verletzte 81-Jährige noch auf der Unfallstelle.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland und die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten, war der Mann auf einer markierten Piste unterwegs. Wieso er stürzte, ist noch unklar. Die Begleitperson des Verunfallten und mehrere Ersthelfer leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Polizei hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. (hkl/sda)