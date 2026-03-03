Polizeirapport

Mann in Basel in Hauseingang angeschossen – Polizei fahndet nach Schütze

Ein Unbekannter hat am Montagabend in Basel einen Mann im Eingang eines Mehrfamilienhauses angeschossen und dabei verletzt. Die Sanität brachte den noch ansprechbaren Verletzten in ein Spital.

Der 45-jährige Mann wurde am Montag kurz nach 18 Uhr in der Jungstrasse unvermittelt angeschossen, wie die Staatsanwalt Basel-Stadt am Montag mitteilte. Der Täter flüchtete daraufhin.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief laut der Mitteilung bislang erfolglos. Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (sda)