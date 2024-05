Polizeirapport

Verletzte Person bei Brand einer Werkstatt in Bonnefontaine

Beim Brand in einer mechanischen Werkstatt in Bonnefontaine hat am Mittwochnachmittag eine dort beschäftigte Person Verletzungen davongetragen. Die Rettungsflugwacht flog sie ins Universitätsspital Lausanne. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Brandalarm wurde kurz nach 17 Uhr ausgelöst, wie die Kantonspolizei mitteilte. Während der Löscharbeiten war die Strasse zwischen St. Silvester und Bonnefontaine für mehrere Stunden gesperrt. Die Behörden eröffneten eine Untersuchung. Die Schadenhöhe war am Abend nicht bekannt. (hkl/sda)