Fahrerflucht in Biel nach Kollision mit Zug

Der Lenker eines Lieferwagens ist am Montagabend in Biel nach einem Unfall geflüchtet. Die Kantonspolizei erliess am Mittwoch einen Zeugenaufruf.

Nach ihren Angaben war der Lieferwagen um etwa 17.30 Uhr auf der Murtenstrasse mit einem Zug der Aare Seeland mobil (ASM) kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Der Lenker verliess die Unfallstelle ohne anzuhalten in unbekannte Richtung. Die Polizei fand heraus, dass die Kontrollschilder des Lieferwagens als gestohlen gemeldet waren und sich zum Zeitpunkt der Kollision eine weitere Person auf dem Beifahrersitz befunden hatte.

Beim Lieferwagen soll es sich um einen grauen Citroën handeln, dessen Motorhaube an der linken Vorderseite eingedellt sein dürfte.

(yam/sda)