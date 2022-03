Frau bei Schlittel-Unfall in Verbier ums Leben gekommen

Eine 33-jährige Frau ist am Samstag auf einem Schlitten kurz vor Mitternacht in Verbier VS gegen ein auf den Pisten abgestelltes Pistenfahrzeug geprallt. Sie erlag am Montag im Spital von Sitten ihren schweren Verletzungen.

Nach dem Unfall ruft die Polizei Schlittlerinnen und Schlittler zur Vorsicht auf. In der Schweiz verletzten sich jedes Jahr zwischen 6500 und 7000 Personen bei Stürzen oder Kollisionen beim Schlitteln, schreibt die Kantonspolizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Sie empfiehlt, einen Helm und feste Schuhe zu tragen und nur markierte Schlittelwege zu benutzen. (sda)