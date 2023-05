Autolenker rast mit 100 km/h in Seon AG

Polizeirapport

Autolenker rast mit 100 km/h durch Seon AG

Ein Autolenker ist in der Nacht auf Freitag in Seon AG innerorts doppelt so schnell gefahren wie erlaubt. Die Kantonspolizei Aargau blitzte den Schnellfahrer mit Tempo 100 km/h. Der Lenker musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Ein weiterer Autolenker war mit 78 km/h unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Ein alkoholisierter Motorradlenker geriet mit 82 km/h in die mobile Tempokontrolle der Polizei. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt an der Messstelle 50 km/h.

Auch in Hallwil AG kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Freitag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden. Ein Autolenker wurde auf der Ausserortsstrecke mit 119 km/h erwischt. Die Polizei zeigte alle vier Temposünder bei der Staatsanwaltschaft an. (sda)