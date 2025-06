Polizeirapport

Unwetter im Wallis und Graubünden: Zug entkommt Erdrutsch +++ Passstrasse gesperrt

In St. Niklaus VS hat ein Erdrutsch die Bahntrasse und Strasse verschüttet

In St. Niklaus im Mattertal ist am Montagabend ein Erdrutsch auf die Strasse und die Bahnstrecke niedergegangen. Auch an weiteren Orten im Oberwallis stand die Feuerwehr nach einem heftigen Gewitter im Einsatz.

Die Strecke der Matterhorn-Gotthard-Bahn war zwischen Kalpetran und Täsch unterbrochen, wie das Bahnunternehmen auf der Plattform X mitteilte. Die Züge fielen deshalb zwischen Kalpetran und Zermatt aus. Zwischen Täsch und Randa wurde eine Ersatzbeförderung eingerichtet.

Der Erdrutsch habe auch die Strasse getroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch in Raron und Naters sei die Feuerwehr wegen Gewitterschäden ausgerückt.

Informationen über Verletzte lagen der Walliser Kantonspolizei zunächst keine vor. Auch über Gewitterschäden im Unterwallis sei der Polizei nichts bekannt, hiess es.

«Pomona.ch», das Nachrichtenportal des «Walliser Boten», berichtete, es habe in St. Niklaus mehrere Murgänge gegeben. Auch der Blattbach sei über die Ufer getreten. Nach ersten Erkenntnissen sei die Brücke über den Blattbach weggeschwemmt worden.

Das Mattertal war den Angaben zufolge ab Herbriggen von der Aussenwelt abgeschnitten, ebenso das Saastal ab Stalden. Denn auch in Eisten habe ein Murgang Teile der Kantonsstrasse verschüttet.

Drei Waldbrände im Wallis

Zuvor waren im Oberwallis innert kürzester Zeit gleich drei Waldbrände ausgebrochen, wie die Air Zermatt in einem Communiqué mitteilte. Der erste Löscheinsatz mit Helikoptern und Löschsäcken betraf dabei ebenfalls die Gemeinde St. Niklaus.

Die beiden weiteren Brände brachen in Blatten bei Naters sowie in Oberems aus. Dank dem raschen Einsatz von Feuerwehren und Helikoptern sei Schlimmeres verhindert worden, schrieb die Air Zermatt.

Unterführung des Bahnhofs von Chavornay VD überflutet

In Chavornay VD ist am frühen Montagabend nach einem heftigen Gewitter die Unterführung des Bahnhofs überflutet worden. In den Stunden danach normalisierte sich die Lage nach Polizeiangaben.

Laut einem Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei kam es kurz nach 18.00 Uhr zu der Überschwemmung. Die Feuerwehr habe das Wasser abgepumpt. Im Bahnverkehr entstanden laut SBB Verspätungen von rund zehn Minuten.Wie andernorts in der Schweiz regnete es in der Region sehr stark, in Orbe VD hagelte es. Zum Teil wurden Schachtdeckel durch das viele Wasser angehoben. Das Ausmass der Sachschäden war laut Polizei zunächst unklar.

Albula-Passstrasse nach Erdrutsch gesperrt

Ein Erdrutsch hat am Montagabend die Passstrasse über den Albula zwischen Bergün und Preda verschüttet. Wie lange die Strasse deswegen gesperrt bleibt, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Der Erdrutsch ging rund 500 Meter vor Preda auf die Strasse nieder, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Wie viel Material auf der Strasse landete, war vorerst unbekannt.Er habe keine Informationen über ein «Unwetterproblem» in Graubünden, sagte der Polizeisprecher mit Blick auf die Murgänge, die sich im Wallis am Montagabend nach heftigen Gewittern ereignet hatten. (sda)