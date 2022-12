0 Franken erbeutet und verhaftet: Überfall auf Geldtransport gescheitert

Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen eingeleitet, die Strafermittlungen werden von der Kantonspolizei Waadt durchgeführt. Wer zufällig zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Bank in Renens war und etwas beobachtete, wird gebeten, sich als Zeuge oder Zeugin unter der Nummer 021 333 53 33 zu melden. (pit)

Der Vorfall ereignete sich auf einer nicht ganz übersichtlichen Seitenstrasse in Renens VD. Bild: google maps

Weit kam der Tatverdächtige nicht: Noch bevor er auch nur einen Franken erbeuten konnte, wurde er vom Geldtransport-Angestellten gestoppt. In der Hektik des Geschehens wurde ein Schuss abgefeuert. Von wem, ist noch unklar, so die Polizei. Klar ist nur, dass niemand verletzt wurde.

Am Freitagvormittag ist es in der Westschweizer Stadt Renens VD zu einem Raubüberfall gekommen. Der Meldung der Polizei zufolge richtete sich die Tat gegen Geldtransporteure der Waadtländer Kantonalbank. Eine Person bedrohte den Angestellten mit einer eine Schusswaffe.

In Gossau SG sind rund 70 Wohnungen wegen eines mutmasslichen Autobrands in einer Tiefgarage am Donnerstag vorübergehend evakuiert worden. Aus der Garage drang dichter Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brand nach einer Stunde löschen. Es entstanden laut Polizei mehrere hunderttausend Franken Sachschaden.