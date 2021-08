Schweiz

Polizeirapport

Frau in Tenero TI wegen Unwetter schwer verletzt



Baum stürzt auf Campingplatz – Frau in Tenero schwer verletzt

Auf einem Campingplatz in Tenero TI ist am Montag eine Frau wegen eines Unwetters schwer am Bein verletzt worden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Wegen des Gewitters stürzte eine Pflanze auf ihr Wohnmobil mit Aussenzelt.

Der Unfall ereignete sich um 16 Uhr auf einem Campingplatz an der Via Mappo in Tenero, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Frau sei am Bein schwer verletzt worden. Die fünf verletzten Personen seien in ein Spital gebracht worden. Die genauen Umstände des Unfalls werden ermittelt. (sda)

