Mehrere hunderttausend Franken Schaden nach Brand in Wetzikon ZH

Beim Brand in einer Gewerbe- und Wohnliegenschaft in Wetzikon ZH ist in der Nacht auf Sonntag ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand, die Räume können aber vorübergehend nicht mehr benutzt werden.

Die Meldung über den Brand sei gegen 03.00 Uhr bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich eingegangen, teilte die Kantonspolizei mit. Die Feuerwehr habe das Feuer rasch unter Kontrolle bringen können. Die Personen, die sich im Gebäude aufgehalten hatten, hätten dieses rechtzeitig verlassen können.

Fünf Bewohnerinnen oder Bewohner würden vorübergehend bei Bekannten unterkommen. Die Kantonspolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sda)