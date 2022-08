Polizeirapport

Mann mit Messer in der Universität Genf festgenommen

In der Universität Genf ist am Freitagabend gegen 21.00 Uhr ein Mann festgenommen worden, der ein Messer in der Hand hatte und mit nacktem Oberkörper auf dem Universitätsgelände herumlief.

Die Genfer Polizei sei gegen 20.30 Uhr über den Zwischenfall informiert worden. Sie nahm den Mann eine halbe Stunden später fest. Der Mann habe niemanden angegriffen, bestätigte Joanna Matta, Sprecherin der Genfer Polizei, eine Meldung der «Tribune de Genève».

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, sei der Mann zunächst in einen angrenzenden Park geflüchtet. Dort habe ihn die Polizei ein erstes Mal kontrolliert. Als seine Identität festgestellt worden sei, habe der Mann erneut die Flucht ergriffen.

Dabei sprang er in den Fluss Arve. Die Polizei fand ihn gegen 21.00 Uhr und konnte ihn erneut festnehmen. Sie machte keine Angaben zur Identität des Mannes oder zu den Gründen für sein Verhalten. Der Mann werde nun angehört. Die Staatsanwaltschaft entscheide, ob er inhaftiert werde, sagte die Polizeisprecherin weiter. (sda)