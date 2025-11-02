Unbekannte bewerfen Tram in Zürich mit Knallkörper – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Zürcher Stadtkreis 2 einen Feuerwerkskörper auf ein vorbeifahrendes Tram geworfen. Durch die Explosion zerbarsten drei Scheiben des Trams. Ein Passagier erlitt ein Knalltrauma.

Die zerstörten Scheiben des betroffenen Trams. Bild: stadtpolizei zürich

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Verzweigung der Stocker- und der Brandschenkestrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Im Communiqué sprach die Stadtpolizei von einer enormen Knallintensität. Der 30-jährige Fahrgast musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf. Wer Aussagen zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 044 117 117 zu melden. (dab/sda)