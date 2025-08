Alphütte im Saanenland im Knaton Bern niedergebrannt

Am Sonntag ist eine Alphütte bei Feutersoey im Kanton Bern komplett niedegebrannt. Bild: kantonspolizei bern

Polizeirapport

Alphütte im Saanenland niedergebrannt

Eine Alphütte ist am Sonntag oberhalb von Feutersoey BE niedergebrannt. Die anwesenden Personen konnten sich selbständig ins Freie begeben. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden.

Der Brand in dem Alpgebäude an der Wispile brach am Mittag aus, wie aus einer Meldung des Regierungsstatthalteramtes Obersimmental-Saanen und der Berner Kantonspolizei vom Montag hervorgeht.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits im Vollbrand. Sie konnte nicht mehr gerettet werden und brannte nieder. Die Feuerwehr Saanen stellte sicher, dass das Feuer nicht auf das umliegende Feld übergriff.

Die Kantonspolizei hat Untersuchungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens an die Hand genommen. (sda)