Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Bild: keystone

Polizeirapport

59-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Wallis

Ein 59-jähriger Schweizer ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Ayent VS ums Leben gekommen.

Kurz vor 9 Uhr fuhr der Autofahrer auf der Route du Rawyl in Fortunau in Richtung Saint-Romain. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stürzte in der Folge eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei mehrmals, wie die Walliser Kantonspolizei am Montagmorgen in einer Mitteilung schrieb.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln. (sda/thw)