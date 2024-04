Bild: Kantonspolizei Solothurn

Polizeirapport

Defektes Auto führte in Lüterswil SO zu Brand in Bauernhaus

Ein Defekt an den elektrischen Installationen eines Autos hat am 18. März den Brand eines ehemaligen, historischen Bauernhauses in Lüterswil SO ausgelöst. Die Brandermittler fanden keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der Brand war an einem Montagmorgen kurz nach 07.00 Uhr gemeldet worden. Die Bewohner konnten das als Wohnhaus genutzte Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Die umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass ein unter dem Vordach parkiertes Auto wegen eines technischen Defekts innerhalb der elektrischen Installationen im Fahrzeug in Brand geriet, wie die Polizei schreibt. Das Feuer habe dann auf das mehrheitlich aus Holz gebaute Gebäude übergegriffen.

Das historische Gebäude sei trotz raschem Löscheinsatz verschiedener Feuerwehren komplett zerstört worden. Es sei ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken entstanden. (hkl/sda)