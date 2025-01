Polizeirapport

Unbekannter übergiesst Mann in Arbon TG mit Motorenöl

Ein Unbekannter hat am Freitag kurz vor Mitternacht an einer Tankstelle in Arbon TG einen 45-jährigen Passanten angegriffen. Der Angreifer schlug den Passanten, warf ihn zu Boden und übergoss ihn schliesslich mit Motorenöl.

Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Täter sei geflüchtet, als Dritte dem 45-Jährigen zu Hilfe eilten. Die Fahndung nach dem Angreifer blieb bisher erfolglos. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)