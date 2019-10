Schweiz

Polizeirapport

Langenbruck BL: Garage ausgebrannt – grosser Sachschaden



Bei einem Brand in einer Garage in Langenbruck BL ist am Montag grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am «Wiesengrund» habe kurz vor 19 Uhr gemeldet, dass es in ihrer Garage brenne, teilte die Baselbieter Polizei am Dienstag mit.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus übergreifen. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. (sda)