Polizeirapport

Schule in Siders VS nach Bombendrohung evakuiert

An einer Orientierungsschule in Siders VS hat es Freitagmorgen eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Der Einsatz sei noch im Gang, hiess es in der Mitteilung weiter. Derzeit würden Spezialisten das Gelände durchsuchen. (leo/sda)