Polizeirapport

Familie baut in Silvaplana GR Unfall mit Mietauto und flüchtet

Eine vierköpfige Familie ist in der Neujahrsnacht mit einem Mietauto bei Silvaplana GR verunfallt und anschliessend unerkannt geflüchtet. Das in Frankreich eingelöste Auto war mit Sommerreifen ausgerüstet. Die Polizei sucht derzeit nach der Familie.

Bild: Kantonspolizei Graubünden

Die Familie, bestehend aus einem Mann, zwei Frauen und einem Jungen, sei kurz nach Mitternacht von St. Moritz her in Richtung Sils im Engadin gefahren, schrieb die Bündner Kantonspolizei am Freitag. Beim Kreisel auf der Hauptstrasse in Silvaplana geriet der weisse BMW ins Schleudern und überschlug sich.

Die Familie flüchtete anschliessend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht sie derzeit und bittet um Zeugenaussagen. (sda)