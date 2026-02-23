Polizeirapport

Mann ohne Führerausweis gerät in Waldstatt AR gleich zweimal in Kontrolle

Ein 30-jähriger Autofahrer ohne Führerausweis ist am Sonntag in Waldstatt AR innerhalb von zwei Stunden zweimal in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizei zeigte ihn wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerausweis bei der Staatsanwaltschaft an.

Bei der ersten Kontrolle stellte die Polizei fest, dass dem Mann der Führerausweis entzogen worden war, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schrieb. Sie nahm dem Mann die Autoschlüssel ab und hinderte ihn an der Weiterfahrt.

Knapp zwei Stunden später geriet der Mann erneut in eine Polizeikontrolle in Waldstatt. Diesmal lenkte er einen anderen Personenwagen. (sda)