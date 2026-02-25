Polizeirapport

Sie filmten Unfall auf der A1: St.Galler Polizei zeigt fünf Gaffer an

Auf der Autobahn A1 hat sich am Mittwochmorgen zwischen Oberbüren und Gossau ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Zwei Personen wurden verletzt. Die Meldung ging kurz vor 8 Uhr bei der Notrufzentrale ein, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Sechs Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf vier Autos, einen Lieferwagen und ein Sattelmotorfahrzeug, die in den Unfall involviert waren. Eine 29-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, eine 64-jährige Lenkerin unbestimmt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

An den sechs Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 100'000 Franken. Die Polizei vermutet, dass mehrere Beteiligte bei stockendem Verkehr nicht rechtzeitig gebremst hatten und es so zum Unfall kam. Der genaue Hergang wird noch ermittelt.

Zwei Personen wurden beim Unfall verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Gaffer filmen im Vorbeifahren

Der Unfall sorgte für grösseren Rückstau im Morgenverkehr. Der Autobahnabschnitt musste für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden. Anschliessend wurde der Verkehr einspurig auf dem Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, bis kurz vor 10 Uhr alles geräumt war.

Während der Unfallaufnahme fuhren jedoch mehrere Lenker vorbei und filmten. Die Polizei stellte fünf Männer fest, die mit Handys Videos oder Fotos machten. Sie werden nun angezeigt, heisst es in der Mitteilung. Die Männer sind im Alter zwischen 24 und 47 Jahren. Einer von ihnen hatte seinen Führerausweis schon zuvor abgeben müssen, weshalb er sich auch deswegen verantworten muss. (vro)