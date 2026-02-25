Polizeirapport

Mann stirbt in Flims GR bei Unfall mit einem Quad

Bei einem Unfall auf der Schlittelbahn Foppa in Flims am Dienstagabend ist der 41-jährige Fahrer eines Quads gestorben. Das Fahrzeug war neben die Piste geraten und hatte sich überschlagen. Den 52-jährigen Mitfahrer flog die Rega mit leichten Verletzungen in ein Spital.

Eine Aufnahme der Unfallstelle am folgenden Tag. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Die beiden Männer fuhren gegen 22.30 Uhr mit einem Quad von Foppa über die Schlittelbahn talwärts, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Das Raupenfahrzeug geriet neben die Piste und überschlug sich. Bei einem Baum kam das Quad zum Stillstand.

Der 41-jährige Lenker wurde unter dem Quad eingeklemmt. Trotz rascher Bergung, sofort eingeleiteter Erster Hilfe sowie Reanimationsmassnahmen durch zwei Rega-Crews starb der Mann noch auf der Unfallstelle, heisst es im Communiqué weiter. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei die genauen Umstände des Unfalls ab. (sda)